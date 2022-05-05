İsim sırası babada

Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, konser sonrası habercilerle sohbet etti. Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, " Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik" dedi. İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız" dedi.