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Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
05 Mayıs 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 14:43:00

İsim sırası babada

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Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, konser sonrası habercilerle sohbet etti. Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, " Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik" dedi. İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız" dedi.

Etiketler : merve özbey çocuk bebek konser
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