Hem dizi hem ilişki bitti

14 Eylül 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 14:00:00
İrem Helvacıoğlu'nun hem dizisi hem ilişkisi bitti
'Baş Belası' dizisi final yapan İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.
İrem Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Oyuncu, sevgilisinden daha önce "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla birbirimizi göremiyoruz" sözleriyle bahsetmişti.