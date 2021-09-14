Hem dizi hem ilişki bitti

İrem Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Oyuncu, sevgilisinden daha önce "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla birbirimizi göremiyoruz" sözleriyle bahsetmişti.