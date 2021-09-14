VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
"Mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için uygun ortam yok"
Bastonu ve ziliyle sınır tanımıyor
'Suya göre tarım' yapılacak, fazla su tüketiminin önüne geçilecek
Ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde kapalı görüş usulüne son ve...
"Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür"
Minnesota'daki cami saldırısının elebaşısına müebbet hapis
Aşırı sıcak günlerin sayısı her yıl artıyor
Putin, Kovid-19 nedeniyle kendini izolasyona aldı
Uzay yolculuğuna Türk yazılımıyla hazırlanıyorlar
'Darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Müsilaj parçalanmaya devam ediyor
İkinci el binek ve hafif ticaride tercih edilen otolar belli oldu
Satın alma sahiplen
Güzelliğiyle büyüledi
Hem dizi hem ilişki bitti
Sertab Erener'den final konseri
Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor
14 Eylül 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 14:00:00

İrem Helvacıoğlu'nun hem dizisi hem ilişkisi bitti

ABONE OL

'Baş Belası' dizisi final yapan İrem Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.

İrem Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Oyuncu, sevgilisinden daha önce "Eser ile aramız iyi. O Ankara'da olduğu için pek fazla birbirimizi göremiyoruz" sözleriyle bahsetmişti.

Etiketler : irem helvacıoğlu eser alp oyuncu magazin
200 bin TL'lik konser

200 bin TL'lik konser
'Bebek' hastalandı

'Bebek' hastalandı
Konser heyecanı

Konser heyecanı
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
Destan'ın Saltuk'u belli oldu

Destan'ın Saltuk'u belli oldu
Devleri buluşturan proje

Devleri buluşturan proje
Kızım için savaşacağım

Kızım için savaşacağım
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
"Ayrılık yok, mutluyum"

"Ayrılık yok, mutluyum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER