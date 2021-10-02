Geçtiğimiz mart ayında uzun bir süredir birlikte olduğu Eser Alp'ten ayrılan İrem Helvacıoğlu, aradığı aşkı meslektaşında buldu. Rol aldığı 'Baş Belası' adlı dizisinin ardından tek başına Ege'de tatile çıkan oyuncu yurda döndü. Oyuncu soluğu sevgilisi Fırat Çelik'in yanından aldı. Çift, iddialara göre Emirgan'da bir mekanda sarmaş dolaş dans etti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Helvacıoğlu, bir açıklamasında, "Aşık olunca herkese selam veriyorum. Ponçik oluyorum yani. 'Deli' derler diye dışa vuramıyorum" demişti.