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12 Kasım 2020 Perşembe 15:54:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 17:26:00

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

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İrem Derici, iki şarkıdan oluşan maxi single ‘Senin Hastan'ı yayınladı.

Şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde single ile aynı adı taşıyan Senin Hastan parçasına, Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti. Büyük Londra Oteli’nde çekimleri gerçekleştirilen çalışmada şarkıcıya Brezilyalı Diogo Fedrizzi eşlik etti

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