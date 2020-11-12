İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

Şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde single ile aynı adı taşıyan Senin Hastan parçasına, Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti. Büyük Londra Oteli’nde çekimleri gerçekleştirilen çalışmada şarkıcıya Brezilyalı Diogo Fedrizzi eşlik etti