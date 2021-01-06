06 Ocak 2021 Çarşamba 23:51:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 10:42:00
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
“Vazgeçtim İnan” şarkısıyla listelere iddialı giren İrem Derici, iş konusunda kolay vazgeçmediğini ama aşk hayatında zora gelemediğini söyledi.
İrem Derici, ‘’İş olarak beni hiçbir şey yıldıramaz. Çünkü kendimi ve potansiyelimi çok iyi biliyorum. Güzel emek verdim kendime. Aşk olarak?. Kolay vazgeçerim. Eğer ortada bir ayıp varsa bağrıma taş basar vazgeçerim. Ki geçmişliğim vardır. Benim kırmızı çizgim dostlarımdır’’ dedi.