İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

İrem Derici, ‘’İş olarak beni hiçbir şey yıldıramaz. Çünkü kendimi ve potansiyelimi çok iyi biliyorum. Güzel emek verdim kendime. Aşk olarak?. Kolay vazgeçerim. Eğer ortada bir ayıp varsa bağrıma taş basar vazgeçerim. Ki geçmişliğim vardır. Benim kırmızı çizgim dostlarımdır’’ dedi.