  • BIST
    1448.48
  • Dolar
    8,5833
  • Euro
    10,4820
  • Altın
    521,8670
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı
Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin çıkarlarını dikkate alıyoruz
SSB Başkanı Demir'den önemli ziyaret! "Geleceği çok parlak"
Tüm gözler Türkiye'de! "Dünya savaşan İHA'larımızı konuşacak"
Tarihte bir ilk yaşandı! ABD Donanması paylaştı
BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve İsrail ittifakında Türkiye detayı!
Kanal İstanbul için beklenen tarih belli oldu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü"
Mezentseva: Türkiye ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum
CHP'nin milli projeler alerjisi!: Durduracağız yatırımcıların önünü keseceğiz
Medyada geniş yankı uyandırdı: Parmaklıkların arkasında ölecek
"Türkiye katılmak isterse memnuniyetle karşılarız"
HDP'li Sancar'dan "ayrı aday" isteyen Akşener'e gözdağı: "Şimdiden uyarıyoruz"
ABD'den "Türkiye'ye seyahat uyarısı" kararı
Darbeci Hafter'in sinsi planı ortaya çıktı
Macron'a tokat atan kişi bakın kim çıktı?
Hindistan'da vakalar düşüyor: Son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk etti
İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyon
"Türkiye yerine PKK'yı tercih etmenin bedelini ödüyor"
Yağışlar yurdu terk etmiyor
Kara propagandaya başladılar! FETÖ'de INTERPOL korkusu
09 Haziran 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 17:00:00

İranlı ressamın gözünden Oktay

ABONE OL

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Oktay Kaynarca'nın sevgisi bu kez İran'a ulaştı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Oktay Kaynarca'nın sevgisi bu kez İran'a ulaştı. Sosyal medyada resmini çizen hayranını gören oyuncu, bu sevgiye kayıtsız kalmayarak sete çağırdı. İkili sette bir araya gelerek keyifli bir sohbete imza attı.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca İran
11 milyon liralık yeni anlaşma

11 milyon liralık yeni anlaşma
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Eğlence polis baskınıyla bitti

Eğlence polis baskınıyla bitti
Patron korkusu

Patron korkusu
Gonca'ya bu kez rockçı sevgili

Gonca'ya bu kez rockçı sevgili
Manken sıfır beden olmamalı

Manken sıfır beden olmamalı
Kapanış Suat Suna'dan

Kapanış Suat Suna'dan
Sosyal mesafeli buluşma

Sosyal mesafeli buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER