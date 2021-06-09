İranlı ressamın gözünden Oktay

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Oktay Kaynarca'nın sevgisi bu kez İran'a ulaştı. Sosyal medyada resmini çizen hayranını gören oyuncu, bu sevgiye kayıtsız kalmayarak sete çağırdı. İkili sette bir araya gelerek keyifli bir sohbete imza attı.