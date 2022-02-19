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19 Şubat 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 13:00:00

Instagram'ı olan erkek istemem

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Oyuncu Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da bir balıkçıda görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Uzun süredir kalbinde kimse olmayan Avşar Kızı, karşı tarafta aradığı özellikleri "Dil, din, ırk farketmez heyecanlandırması yeter. Aramızda 3-5 yaş fark olabilir. Öbür türlüsü küçük biriyle olunca ileride üzüntü yaratır, ben kıskanırım yani" şeklinde sözlerini sıraladı. Erkek arkadaşının sosyal medya kullanmasını istemediğini söyleyen Avşar, "Instagramı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" dedi.

Etiketler : hülya avşar özel hayat aşk
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