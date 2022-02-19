Instagram'ı olan erkek istemem

Uzun süredir kalbinde kimse olmayan Avşar Kızı, karşı tarafta aradığı özellikleri "Dil, din, ırk farketmez heyecanlandırması yeter. Aramızda 3-5 yaş fark olabilir. Öbür türlüsü küçük biriyle olunca ileride üzüntü yaratır, ben kıskanırım yani" şeklinde sözlerini sıraladı. Erkek arkadaşının sosyal medya kullanmasını istemediğini söyleyen Avşar, "Instagramı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz" dedi.