03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Instagram'dan düet teklifi
Yurtdışında arka arkaya verdiği konserlerle, dikkat çeken Zara şimdi de dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor'ın yakın takibine girdi.
Instagram'da takip etmeye başladığı Zara’nın kendisini İstanbul’a çağırması üzerine ‘birlikte şarkı söylemeliyiz’ diyen Gloria Gaynor’la ünlü şarkıcının yakında birlikte bir projeye imza atması bekleniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
- Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
- Oyuncu Ahmet Kural, gizemli bir kadınla samimi şekilde görüntülendi
- Olan çocuklara oluyor! Şoke eden anlar! Yağmur Aşık sinir krizleri geçirdi
- Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
- Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı