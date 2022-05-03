ınstagram'da bayram mesaisi!

Eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimleri Ramazan Bayramı'nı kutladı. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu bir saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, ailesiyle bir karesini yayınladı. Erken gönderisine, "Ailenizle sağlıklı,mutlu bayramlar dilerim, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" yazdı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Yeniden evlenerim" diyen sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından elinde şekerlerle yayınladığı fotoğrafına, "Musmutlu bayramlar" notunu düştü.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan sanatçı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve kızı Elif Özüm'le bir fotoğrafını yayınladı. Özbey, gönderisinin altına, "Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim" yazdı.

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Kaçış' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Engin Akyürek, bir karesini, "Bol gülüşlü bayramlar" yazarak paylaştı.

Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın eşiyle birlikte bir karesini yayınladı. Arkın gönderisinin altına, "Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara" yazdı.

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina'yla karavan tatiline çıkan oyuncu Müge Boz, Instagram'da aile fotoğrafını paylaştı. Oyuncu altına, "Mutlu bayramlar" yazdı.

Şarkıcı Emre Altuğ çocukları Kuzey ve Uzay'la poz verdi. Altuğ altına, "Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlara" notunu düştü.

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'la aile fotoğrafını paylaştı. Oyuncu altına, "Mutlu bayramlar" yazdı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim eşi Volkan Bahçekapılı ve kızlarıyla aile fotoğrafını paylaştı. Terim gönderisine, "Herkese sevdikleriyle, ailesiyle huzurlu, sağlıklı mutlu bayramlar dileriz" yazdı.

Usta oyuncu Perihan savaş, takipçilerini Ramazan Bayramı'nı kutladı. Oyuncu yayınladığı fotoğrafına, "Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar" yazdı.

Şarkıcı Sinan Özen bayramın tadını ikizleriyle çıkardı. Özen, Sanberk ve Neva'yı kucağına alarak takipçilerinin bayramını kutladı.