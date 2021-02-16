Instagram'a kendimi kanıtlayamadım!

Sosyal medyadan reklam paylaşımları yapan Pınar Altuğ'a takipçileri 'biraz daha yardım kampanyaları' düzenle şeklinde serzenişte bulundu. Reklamı mesleği gereği yaptığını söyleyen Altuğ, bunun yanı sıra sürekli kampanyalar paylaştığını hatta bir ara Instagram'a kendisini kanıtlamakta zorlandığını bile söyledi: Hasta çocuklara verdiğim desteklerle doludur hesabım, o kadar ki hesabım çalındığında Instagram genel merkezi kendi hesabım olduğuna inandıramamıştım. Yeteri kadar kendi fotoğrafım bulunmadığı için.'

