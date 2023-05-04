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04 Mayıs 2023 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 12:10:00

İnsan kendinin doktoru olmalı

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Hale Soygazi ikincisi düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hale Soygazi ikincisi düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bir söyleşiye katılan Soygazi, herkesin kendisinin doktoru olması gerektiğini söyledi. Oyuncu, "Neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Moda haline gelen diyet programları uygulanıyor. Doğru bulmuyorum. Her şeyi yiyebiliriz fakat ölçülü olmak gerek. İnsan biraz da kendisinin doktoru olmalı" dedi.

Etiketler : hale soygazi efeler gastronomi festivali oyuncu
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