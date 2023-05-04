İnsan kendinin doktoru olmalı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hale Soygazi ikincisi düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bir söyleşiye katılan Soygazi, herkesin kendisinin doktoru olması gerektiğini söyledi. Oyuncu, "Neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Moda haline gelen diyet programları uygulanıyor. Doğru bulmuyorum. Her şeyi yiyebiliriz fakat ölçülü olmak gerek. İnsan biraz da kendisinin doktoru olmalı" dedi.