İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

Mert Ramazan Demir'le 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Afra Saraçoğlu, okumayı çok sevdiğini belirtti. Oyuncu, Harper's Bazaar için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Saraçoğlu, "İşim gereği çok okumayı ve çok gezmeyi seviyorum. Maalesef yoğunluğumdan dolayı şu sıralar gezmeye vakit ayıramasam da yeni insanlar tanımaya ve onların hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. Karakterlere ruh verirken, bu süreçten besleniyorum. İşin büyüleyici tarafı benim için bu" dedi.