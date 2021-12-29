İnsan evladını ayırmaz

Ekranların gözde çifti Pelin Akil ve Anıl Altan, ikizleri kızları Alin ve Lina ile birlikte Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Küçük Lina'nın babasına yemek yedirdiği gözlerden kaçmadı. Çıkışta habercilerle sohbet eden ikili, ''Her şey yolunda. Dizi çok güzel gidiyor. Anıl'da yeni bir diziye dahil oldu'' dedi. Akil, taki;çilerinin ileri sürdüğü kızları arasında ayrımcılık yapıyor eleştirilerine "Lina daha çok babacı ve onun kucağında olmak istiyor. Çocuk bunlar ve onlar nasıl isterse. Bu yorumlar tamamen kötü niyetli. Dışarıda beni görseler böyle söylemezler. İnsan evladını ayırır mı?" dedi.

