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26 Ekim 2020 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:42:00

İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı

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İngiliz eleştirmenler, Brighton Festivali süresince online temsiller sergileyen Fadik Sevin Atasoy'dan övgü ile söz etti.

İngiltere'nin tiyatro dergisi A Younger Theatre'de yazan eleştirmen Anna Ferry, Fadik Sevin Atasoy'un son derece etkileyici ve usta bir oyuncu olduğuna makalesinde yer verdi. "Sanatçı, bir rolden başka bir role geçerken muazzam bir akıcılıkla değişim gösteriyor ve her karakterin hakkını vererek oynuyor" dedi. Muse karakterinde enerji dolu yetenekli bir hikaye anlatıcısını oynarken birden Tolstoy'un derin ve dram dolu Anna Karenina'sı olarak seyirciyi etkisi altına aldığını da söyleyen Ferry, "sonrasında ise Mona Lisa olarak neşesi ve enerjisi ile bizleri büyülüyor" dedi.

Etiketler :
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