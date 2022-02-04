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04 Şubat 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 12:30:00

Influencer aşkına

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TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Mevlana'da rol alan Kaan Yıldırım'ın aşk orucunu bozdu.

TRT'nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi 'Mevlana'da rol alan Kaan Yıldırım'ın aşk orucunu bozdu. Oyucunun Influencer Danla Bilic'le birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi dikkat çekti. Bilic, kozmetik firması sahibi olan Yusuf Engin'le ilişkisini birkaç gün önce noktalamıştı.

Etiketler : Influencer aşkına Kaan Yıldırım Influencer Danla Bilic
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