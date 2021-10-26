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26 Ekim 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 12:00:00

İmzayı attı üç klip çekti

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Rapçi Burak King müzik şirketini değiştirdi. Uzun bir süredir Hollanda'da olan King, Sony Müzik'le anlaşarak Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, ile imza attı.

Rapçi Burak King müzik şirketini değiştirdi. Uzun bir süredir Hollanda'da olan King, Sony Müzik'le anlaşarak Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, ile imza attı. Anlaşma sonrası rapçi, üç yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. King, 'Rap İçimden', 'Derde Çareler' ve 'Artık Zora Gelmiyorum' adlı şarkılarını kliplendirdi.

Etiketler : Rapçi Burak King Özden Bora
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