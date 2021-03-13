İmparatora reyting ödülü

İbrahim Tatlıses'e 750 bin liralık hediye... 10 yıl aradan sonra 'İbo Şov'la ekranlara geri dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in başarısı kanal yönetimi tarafından taçlandırıldı. Programın yüksek reytinglerinden dolayı İmparator'a son model bir cip hediye edildi. Cipin fiyatının 750 bin TL olduğu öğrenildi. Kendisine hediye edilen cipin yanında poz veren Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi. Kanal yönetimi aynı zamanda İbo Şov'un sözleşmesini 16 bölüm daha uzatma kararı aldı. Şovun bu haftaki konukları Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak. İbo Şov'un final yapacağı iddiası geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yapımcı konuşulanları yalanlamıştı.

