İmparator özlemi dinmiyor

12 yıl aradan sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses üst üste vereceği konser serisinin ikinci günüde bir kez daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu. İmparatoru dinlemeye gelenler arasında İran, Irak, Almanya ve Fransa'dan gelen müzikseverler de vardı. 'Sabuha', 'Pala Remzi', 'Yalnızım Dostlarım' ve 'Hülya' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sahnesinden dinleyicilerine "Hepiniz hoş geldiniz. 12 senenin acısını bu konserde çıkaracağız. Özlediğimiz şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz" dedi.