İmkansız Saadet

İşadamı Sadettin Saran'la adı anılan oyuncu Birce Akalay, iddialara son noktayı koydu. Saran ile önce bir mekanda baş başa yemek yiyen ardından Kaz Dağları'nda tatil yapmalarıyla dedikoduları güçlendiren Akalay, "İmkansız bir şeyden bahsediyoruz. Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk" dedi. Ünlü oyuncu, "Ortak arkadaşlarımız olabilir bu bir şey demek değil bunu daha fazla büyütmek iki taraf içinde büyük sıkıntı" dedi.