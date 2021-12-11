Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

'Aziz' dizisinin kadrosuna katılan İmane Elbani para teklifini kabul etmedi, kendisi için ayrılacak bütçenin kimsesiz çocuklara verilmesini istedi. Oyuncu dizide yer alacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.