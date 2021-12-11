11 Aralık 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 13:30:00
İmane Elbani'den duyarlı hareket! 'Aziz' dizisinin kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
'Aziz' dizine dahil olan İmane Elbanikendisi için ayrılacak bütçenin kimsesiz çocuklara verilmesini istedi.
'Aziz' dizisinin kadrosuna katılan İmane Elbani para teklifini kabul etmedi, kendisi için ayrılacak bütçenin kimsesiz çocuklara verilmesini istedi. Oyuncu dizide yer alacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.