İmaj değişimine özel paylaşım

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan oyuncu, sosyal medya hesabından "Bekliyoruz bakalım" notuyla yaptığı paylaşımda değişimini gözler önüne serdi.