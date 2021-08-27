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27 Ağustos 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 17:00:00

İmaj değişimine özel paylaşım

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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan oyuncu, sosyal medya hesabından "Bekliyoruz bakalım" notuyla yaptığı paylaşımda değişimini gözler önüne serdi.

Etiketler : İmaj değişimi Arka Sokaklar dizisi Hüsnü Çoban Özgür Oza
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