İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

Her hafta düzenli olarak online konser veren İlyas Yalçıntaş,, ‘’Pandemi dönemi hepimiz eve kapandık. Açıkçası çok sıkıldık. Bu dönemde sevenlerimizle buluşabilmek adına dijital işler yapmaya başladık. Haftanın 3 günü canlı yayın yapıyorum, ayrıca her hafta da YouTube kanalıma yeni bir şarkı yüklüyorum. Böylelikle hem dinleyicilerimizle buluşmuş oluyoruz hem de evde sıkılmıyoruz.”