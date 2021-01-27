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27 Ocak 2021 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 12:02:00

İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

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Genç popçu İlyas Yalçıntaş, dijital konserlerle sevenleriyle hasret gideriyor.

Her hafta düzenli olarak online konser veren İlyas Yalçıntaş,, ‘’Pandemi dönemi hepimiz eve kapandık. Açıkçası çok sıkıldık. Bu dönemde sevenlerimizle buluşabilmek adına dijital işler yapmaya başladık. Haftanın 3 günü canlı yayın yapıyorum, ayrıca her hafta da YouTube kanalıma yeni bir şarkı yüklüyorum. Böylelikle hem dinleyicilerimizle buluşmuş oluyoruz hem de evde sıkılmıyoruz.”

Etiketler : İlyas Yalçıntaş popçu magazin
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