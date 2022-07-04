İlker'e sahneden alkış

Sıla, Kerki Solfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. 'Şarkıcı' albümündeki yeni parçalarını da ilk kez canlı söyleyen sanatçı, "Yeni şarkılardan çok güzel dönüş aldık. Şimdi yeni bir şarkı söyleyeceğim. Benim için çok değerli. Buradan bestecisi İlker Kaleli'ye alkış istiyorum" diyerek ardından 'Metelik' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine alkış eşliğinde sahneye dönerek "Aslan gibi" ve "Karanfil" şarkılarıyla biss yaptı.