İlk Türkçe mesaj Alev için

Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, erkek arkadaşı Alev Aydın'ın doğum gününü Türkçe mesajla kutladı. Geçtiğimiz günlerde senarist Alev Aydın'dan bebek beklediğini açıklayan Halsey'in 'İyi ki doğdun aşkım' paylaşımı 2 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Bir süredir Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey'in ilk Türkçe paylaşımı da böylelikle gelmiş oldu.

