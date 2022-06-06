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06 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00

İlk KKTC heyecanı

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Almanya'da katıldığı ses programında Tan'ın 'Yalan' şarkısına kattığı yorumla binlerce hayran kitlesine ulaşan Zeynep Avcı, KKTC'de sahne aldı.

Almanya'da katıldığı ses programında Tan'ın 'Yalan' şarkısına kattığı yorumla binlerce hayran kitlesine ulaşan Zeynep Avcı, KKTC'de sahne aldı. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser veren şarkıcı, "İlk Kıbrıs konserim, çok heyecanlıyım. Kıbrıs'ı çok istemiştik, o yüzden bu gece bizim için özel bir gece" dedi. Yarışma sonrası single çıkardığını söyleyen Avcı," Söz ve müzik Sıla, imzalı şarkımız çıktı. Çok yakın zamanda insanların dört gözle beklediği sürprizimiz daha var. Onunla huzurlarınızda olacağım. İnsanların oh be dedirteceğimiz sürpriz geliyor. Biraz daha beklesinler çok az bir zaman kaldı" diye iddialı konuştu.

Etiketler : İlk KKTC heyecanı Almanya Zeynep Avcı
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