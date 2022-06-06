İlk KKTC heyecanı

Almanya'da katıldığı ses programında Tan'ın 'Yalan' şarkısına kattığı yorumla binlerce hayran kitlesine ulaşan Zeynep Avcı, KKTC'de sahne aldı. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser veren şarkıcı, "İlk Kıbrıs konserim, çok heyecanlıyım. Kıbrıs'ı çok istemiştik, o yüzden bu gece bizim için özel bir gece" dedi. Yarışma sonrası single çıkardığını söyleyen Avcı," Söz ve müzik Sıla, imzalı şarkımız çıktı. Çok yakın zamanda insanların dört gözle beklediği sürprizimiz daha var. Onunla huzurlarınızda olacağım. İnsanların oh be dedirteceğimiz sürpriz geliyor. Biraz daha beklesinler çok az bir zaman kaldı" diye iddialı konuştu.