İlk kez tiyatro sahnesinde

En son 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Aslı Enver, tiyatroyla dönüyor. Oyuncu, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'la birlikte 'Sırça' adlı oyunda oynayacak. 20. yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams'ın ilk eserinden uyarlanan oyun, 'En sevdiğin geride kalırken gidebilir misin?' sorusuna yanıt arıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği oyunun prömiyeri 22 Mart'ta tiyatroseverlerle Maximum Uniq Hall'de gerçekleşecek.