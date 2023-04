İngiliz şarkıcı Mike Rosenberg, nam-ı diğer Passenger, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla bir araya geldi. 'Let Her Go' şarkısıyla dünyanın tanıdığı ödüllü şarkıcı, İş Sanat'ta yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Rosenberg, dünden bugüne kadar olan şarkılarını İstanbullu sevenleriyle birlikte seslendirdi.