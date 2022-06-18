İlk kez el ele

Çeşme'de basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la kısa bir tatil yapan oyuncu İrem Sak, yurda döndü. İkili, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekânda baş başa yemek yedi. Neşeli oldukları görülen çift, çıkışta ilk kez el ele objektiflere yansıdı. İkili, habercilerin soruları karşısında sessiz kaldı. Öte yandan Sak, hikâyesini kaleme aldığı ve başrolünü de kendisinin oynayacağı 'Modern Kadın' adlı projesiyle dijitalde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.