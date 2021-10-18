İlk kez el ele

Ezgi Eyüboğlu'ndan geçen aylarda ayrılan Oğulcan Engin, genç oyuncu Miray Daner ile ilk kez gecelerde görüntülendi.

Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan sonra yine oyuncu bir sevgili buldu ve Miray Daner'le aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le beraberliği kısa süren Engin, geçen günlerde menajerinin doğum gününde Miray Daner'le tanıştı. İkili, ilk kez önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. İkili kendilerine yöneltilen soruları es geçti. Öte yandan Ala Tokel, aşkın ortaya çıkmasıyla sosoyal medyadan göndermede bulundu. Fenomen Tokel, Instagram'dan 'Gelen gideni görüntülü arattı. Öyle diyeyim' mesajını yazdı.