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31 Ağustos 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 10:30:00

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1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 2018 Türkiye 2. güzeli unvanını alan kızı Tara De Vries, yeni aşkı Mahmut Kırmızıgül ile ilk kez konser çıkışı görüntülendi.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 2018 Türkiye 2. güzeli unvanını alan kızı Tara De Vries, yeni aşkı Mahmut Kırmızıgül ile ilk kez konser çıkışı görüntülendi.

2018 Türkiye 2. güzeli Tara De Vries kalbinin kapılarını yeni bir aşka açtı. Aynı zamanda 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara De Vries, Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül ile berberlik yaşamaya başladı. İkili önceki akşam Sibel Can'ın konserini izledi. Konserde Can'ın parçalarına eşlik eden sevgililer fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik oldu. Apar topar koltuklarından kalkıp konseri terk etmeye çalışan ikili aynı kadraja girmekten kurtulamadı. Kırmızıgül, patlayan flaşlar karşısında yüzü asıldı. Vries ise Kırmızıgül'ün aksine sakin kaldı.

Etiketler : Güzeli Özlem Kaymaz türkiye 2. güzeli Tara De Vries Mahmut Kırmızıgül
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