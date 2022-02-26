İlk film heyecanı

Oyuncu, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı 'Dijital Esaret' adlı yapımda yer aldı. Barlas, projede cezaevinde mahkum olan bir hacker karakterini canlandırdı. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçen yıl hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in de son filmi olan 'Dijital Esaret' 18 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak.

