İlk bölüm heyecanı

Özge Özberk ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin ekibi Maslak Uniq BKM'de gösterim yaptı. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Özberk, ''Çok güzel ve güçlü bir hikâyede çalışıyoruz. Gençler inanılmaz güzel oynuyor. Herkes işe yüreğini koymuş. Tüyleri diken diken edecek, muhteşem bir hikaye'' dedi. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Ertan Saban ise, ''Aylardır süren emek var. İnşallah meyvelerini toplayacağız. İnşallah seyirci de beğenir. Sonraki günü merakla bekleyeceğim'' dedi.

