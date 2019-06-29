'İlgili ve komik bir baba'

Manken Çağla Şikel, önceki gün bir etkinlikte karşımıza çıktı. Oğullarıyla tatil planından bahseden ünlü manken 'Alişan'ın babalığını nasıl buluyorsunuz' sorusu üzerine 'Alişan’ın yeğenleri doğduğu zaman şefkatinden ve ilgisinden iyi bir baba olacağı belliydi' dedi. Dört aylık oğlu Burak'la yakından ilgilenen ünlü türkücünün tahmininden çok daha iyi bir ebeveyn olduğunu dile getiren Şikel, "Sevgili, ilgili ve komik bir baba oldu. Belki en kısa zamanda bir çocuk daha yaparlar. Ben yaparlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü manken Çağla Şikel, katıldığı davette şıklığıyla göz kamaştırdı.