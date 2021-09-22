İkizlerin bakıcısı yok

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde yer alan Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda "Bakıcıya güvenmiyorum" demişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Akil, ikizlerine kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın baktığını söyledi. Bakıcıları olmadığını belirten Akil, "Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz'' dedi.