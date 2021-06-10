İkinci şans

Şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık üç ay önce yollarını ayırdığı sevgilisi İrfan Özçelik ile aralarındaki buzları eritti. Barıştıklarını erkek arkadaşıyla çekildikleri fotoğrafla duyuran Deniz Seki, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla birlikte olmanız dileğiyle..." notuyla da mutluluğunu satırlara döktü.