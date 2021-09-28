İkinci kez ayrılık kararı

İkinci kez ayrılık kararı

Geçtiğimiz haziran ayında birlikte olmaya başlayan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı. Çift, yeniden ayrıldı. Yaz aylarında kısa süreli yollarını ayıran çiftin dostça birlikteliklerini sonlandırdığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde 37. yaşını kutlayan Uzman'ın doğum gününü Uğur'un kutlamaması ayrılık haberlerini güçlendirdi.





