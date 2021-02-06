İkinci bebeklerinin adı belli oldu

İkinci kez baba olmaya hazırlanan oyuncu Eser Yenenler, doğacak bebeklerinin ismini açıkladı. Berfu Yenenler ile evli olan ve Kuzey adında oğulları olan oyuncu, doğacak oğluna Mete ismini koyacaklarını söyledi. Eşinin aşermediğini belirten Yenenler, "Heyecanlı bir şekilde Mete'yi bekliyoruz. Aşerme durumları olmuyor ilkinde yeterince ikimizde aşerdik" diyerek gülümsedi.

