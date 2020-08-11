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11 Ağustos 2020 Salı 13:34:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 13:45:00

İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu! Buse Varol ve Alişan'ın ilk çocukları Burak'a kız kardeş geliyor

Kaynak: Akşam

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Alişan ve Buse Varol çifti 2018 yılında dünya evine girmiş ve bu birliktelikten 1 çocukları olmuştu. Çocuklarına Burak ismini koyan çiftin ikinci çocuğunun da cinsiyeti belli oldu.

Mayıs 2018'de dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, geçen yıl şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebekleri için gün sayan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber geldi. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurdu.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi. Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.

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