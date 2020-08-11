İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu! Buse Varol ve Alişan'ın ilk çocukları Burak'a kız kardeş geliyor

İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu! Buse Varol ve Alişan'ın ilk çocukları Burak'a kız kardeş geliyor

Mayıs 2018'de dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, geçen yıl şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebekleri için gün sayan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.



Türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber geldi. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurdu.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi. Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.