İki yıl sonra sahnede

Muazzez Ersoy, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır sahnelerden uzak kalan Ersoy, sevilen parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sahnede, "Allah'ın izniyle bu pandemiyi savacağız, daha sık birlikte olacağız" diyen Ersoy, konserinde beyaz ve siyah olmak üzere 2 kostüm giydi. Ersoy'un, 10 kilo ağırlığındaki beyaz kostümüne, yarı değerli Swarovski taşlar elde teker teker işlendi. Şarkıcı konserinden elde edilen gelirinin bir kısmını Kızılay'a bağışladığını açıkladı.