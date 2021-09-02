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02 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00

İki yıl sonra makyajlı

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En son 'Vatanım Sensin' dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, 38'nci doğum gününü kutladı.

En son 'Vatanım Sensin' dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy, 38'nci doğum gününü kutladı. Oyuncu, pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. 2 yaşındaki kızı Marisa Gürcan Kıraner ile ilgilenmekten kendine yeterince vakit ayıramadığından yakınan Aksoy, partide uzun aradan sonra ilk kez makyaj yaptığını söyledi. Aksoy, geceden paylaşımına "2 gün gecikmeli doğum günü videosu. Çünkü 2 yıl sonra ilk defa makyaj yapıp saçımı taramıştım, koymasam olmazdı" notunu düştü.

Etiketler : Vatanım Sensin Saadet Işıl Aksoy Marisa Gürcan Kıraner
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