VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması
MİT'ten operasyon: Çukur eylemlerinin planlayıcıları etkisiz hale getirildi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Ermenistan'dan Rusya'ya sitem: Bize sahip çıkmıyor
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
NASA uzay yürüyüşünü erteledi
Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!
Otoparkta sarı zarf!
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00

İki yıl beklediler

ABONE OL

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı 'Aykut Enişte 2' filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı 'Aykut Enişte 2' filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Yapımını BKM'nin üstlendiği projenin oyuncuları tam kadro habercilerin karşısına geçti. Filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyleyen Cem Gelinoğlu "Özlemişiz böyle bir kalabalığı görmeyi, iki yıldır pandemi nedeniyle filmli çıkaramadık, büyük emeklerle gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun diye düşündük" dedi. Devam filmi yapmalarıyla ilgili Melis Babadağ ise, "Biraz seyirciyle birlikte yaptığımız bir iş oldu, onların baskısı sonucu yazıldı ve öyle sete çıktık, çok büyük aşkla sevgiyle" dedi.

Etiketler : İki yıl beklediler Cem Gelinoğlu Hakan Yılmaz Melis Babadağ
Gönlünde tarihi proje yatıyor

Gönlünde tarihi proje yatıyor
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
Kör olmaktan kurtuldu

Kör olmaktan kurtuldu
Berrak korktu

Berrak korktu
Sahnede Şafak Sezer sürprizi

Sahnede Şafak Sezer sürprizi
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER