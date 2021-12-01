İki yıl beklediler

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı 'Aykut Enişte 2' filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Yapımını BKM'nin üstlendiği projenin oyuncuları tam kadro habercilerin karşısına geçti. Filmi iki yıldır pandemi nedeniyle gösterime çıkaramadıklarını söyleyen Cem Gelinoğlu "Özlemişiz böyle bir kalabalığı görmeyi, iki yıldır pandemi nedeniyle filmli çıkaramadık, büyük emeklerle gönlümüzü koyarak çektik. İlki çok sevilmişti ikincisi de insanların gönlünde yer bulsun diye düşündük" dedi. Devam filmi yapmalarıyla ilgili Melis Babadağ ise, "Biraz seyirciyle birlikte yaptığımız bir iş oldu, onların baskısı sonucu yazıldı ve öyle sete çıktık, çok büyük aşkla sevgiyle" dedi.