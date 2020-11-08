İki yıl aradan sonra ilk sahne

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08 Kasım 2020 Pazar 09:18:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 09:18:00

Burcu Kıratlı'dan iki yıl aradan sonra ilk sahne

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Burcu Kıratlı iki yıl aranın ardından setlere geri döndü

Oyuncu Burcu Kıratlı, ‘7 Melek’ filmi için sete çıktı. 15 Temmuz gecesinde 7 kahraman kadının hikayesinin anlatılacağı film için 2 yıl aradan sonra kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı, çekimlerin başladığını da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Oyuncu, ‘’İlk set günü. İlk sahne’’ notunu düştü.

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