İki yıl aradan sonra ilk sahne

Burcu Kıratlı'dan iki yıl aradan sonra ilk sahne

Oyuncu Burcu Kıratlı, ‘7 Melek’ filmi için sete çıktı. 15 Temmuz gecesinde 7 kahraman kadının hikayesinin anlatılacağı film için 2 yıl aradan sonra kamera karşısına geçen Burcu Kıratlı, çekimlerin başladığını da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Oyuncu, ‘’İlk set günü. İlk sahne’’ notunu düştü.