‘İki Şafak Arasında' gösterim

TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' filmi çekimlerin gerçekleştiği Uşak'ta sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen Selman Nacar, filmin 2019'da çekildiğini ancak koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını aktardı. Sırbistan'da en iyi film ödülünü kazandıklarını belirten Nacar, filmin festival yolculuğunun devam ettiğini söyledi. Yurtdışındaki film festivali organizatörlerinin Türkiye'de çekilen filmler için 'İstanbul ve köy dışında başka yer yok mu' diye sorduklarını anlatan Nacar, "Filmi izledikleri zaman Türkiye'nin sinemada pek görülmeyen bir yüzünü de gördükleri için çok memnun oluyorlar" dedi.