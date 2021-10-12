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12 Ekim 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 11:30:00

‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'

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Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki yardım polemiği tırmanmaya devam ediyor.

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki yardım polemiği tırmanmaya devam ediyor. Muğla'da konser veren Demet Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" diyerek Ergen'i hedef almıştı. Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı. Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Akalın'a Ergen'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen" diyerek yorumda bulundu.

Etiketler : Demet Akalın Gülben Ergen Muğla
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