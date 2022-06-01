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01 Haziran 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 13:30:00

İki kardeş hikayesinde

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Oyuncu Anıl İlter'in yeni projesi belli oldu. En son ekranlara veda eden 'Mahkum' dizisinde yer alan oyuncu 'Ah Be Birader' filmine dahil oldu.

Oyuncu Anıl İlter'in yeni projesi belli oldu. En son ekranlara veda eden 'Mahkum' dizisinde yer alan oyuncu 'Ah Be Birader' filmine dahil oldu. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği yapımda Ufuk Özkan, Serkan Kuru, Ersin Olgaç ve Deniz Çatalbaş yer alacak. Anıl İlter'in Ali, Ufuk Özkan'ın Orhan karakterine hayat verdiği filmde birbirlerinden çok farklı yaşayan iki kardeşin hikâyesi beyazperdeye aktarılacak.

Etiketler : İki kardeş hikayesinde Anıl İlter Mahkum
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