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19 Şubat 2021 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 12:07:00

‘İki dizide oynamam' dedi reddetti

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Neslihan Atagül'den sonra 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'na, Burcu Biricik'in başrolünde yer alacağı 'Camdaki Kız' dizisi için teklif gitti.

Neslihan Atagül'den sonra 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'na, Burcu Biricik'in başrolünde yer alacağı 'Camdaki Kız' dizisi için teklif gitti. Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde rol alacağı için başrol teklifini kabul etmedi. Oyuncunun aynı anda iki projede yer almak istemediği için teklifi reddettiği söylendi.

Etiketler : neslihan atagül uraz kaygılaroğlu burcu biricik cem yılmaz
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