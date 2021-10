Komedyen Hasan Can Kaya turneye çıktı. 'Stand up Party' adı gösterisiyle Kaya, İzmirli hayranlarıyla buluştu. Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşen stand – up'ta komedyeni yaklaşık 2.000 kişi izledi. Gösteri sonrası Hasan Can Kaya hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.