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28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30:00

İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım

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Bir döneme damga vuran şarkılarını 'Best Of' albümü çıkarmaya hazırlanan Deniz Seki önceki gün BeautyTech Fuarı'na katıldı.

Bir döneme damga vuran şarkılarını 'Best Of' albümü çıkarmaya hazırlanan Deniz Seki önceki gün BeautyTech Fuarı'na katıldı. Popçu, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık organizasyon alanında gezerek yeni teknolojik cihazları inceledi. Seki, geçmişte güzellik uzmanı olduğunu söyleyerek, "Yıllarca makyajımı kendim yaptım" dedi. Son yıllarda estetik yaptıran birçok kişinin birbirine benzediği algısına katıldığını söyleyen popçu, "Uzman ellere gitsinler. Herkes sanki aynı fabrikadan çıkıyor" esprisini yaparak kahkaha attı. Estetiğe karşı olmadığını belirten Seki, "İhtiyaç olunca yaptıracağım" dedi.

Etiketler : İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım Best Of Deniz Seki
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