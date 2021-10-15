idolü Vahide Perçin

'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan 'Evlilik Hakkında Her Şey' projesinde yer alan Gökçe Eyüpoğlu, oyunculk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Retouch Mag dergisine açıklamalarda bulunan Eyüpoğlu, "Hayatta hiçbir şeyi oyuncu olmak kadar istemedim. Kolay olmadı, vazgeçmedim ve sabrettim" dedi. Oyuncu, usta isim Vahide Perçin'i idol olarak aldığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sette pandemi kurallarına dikkat ettiklerini belirten oyuncu, "Setimizde hijyene çok önem veriliyor'' dedi.