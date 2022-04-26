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26 Nisan 2022 Salı 12:03:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 12:03:00

İdolü Ajda

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'Sana Doyamıyorum' teklisiyle geçtiğimiz haftalarda New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yerini alan Ziynet Sali idolünü açıkladı.

'Sana Doyamıyorum' teklisiyle geçtiğimiz haftalarda New York Times Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yerini alan Ziynet Sali idolünü açıkladı. Z kuşağı hakkında konuşan şarkıcı, "Kuşak değişiyor, ancak şarkılar hep ezberde kalıyor. Bu da müziğin güzelliği, onlar bizim gelecekteki konser deneyimlerimiz" dedi. İdolünün Ajda Pekkan olduğunu söyleyen Sali, "Ölene kadar şarkı söyleyeceğim. İdolüm Ajda Pekkan" diyerek açıklama yaptı.

Etiketler : İdolü Ajda York Times Meydanı Ziynet Sali
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